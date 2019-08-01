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    У центрі Одеси на ходу загорівся автомобіль

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    У центрі Одеси на ходу загорівся автомобіль

    На щастя ніхто не постраждав

    Автомобіль ВАЗ загорівся вчора ввечері прямо по ходу руху на Водопровідній вулиці.

    Інцидент потрапив в камери спостереження КУ «Центр 077».

    На відео можна побачити момент, як полум'я виривається з під капота автомобіля. Водій і пасажир ледь встигли вибратися з салону.

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    Займання загасили оперативно прибули на місце пожежники. За попередньою інформацією, в результаті події ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на проспекті Бажана згорів автомобіль.

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