У центрі Одеси на ходу загорівся автомобіль



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На щастя ніхто не постраждав

Автомобіль ВАЗ загорівся вчора ввечері прямо по ходу руху на Водопровідній вулиці.

Інцидент потрапив в камери спостереження КУ «Центр 077».

На відео можна побачити момент, як полум'я виривається з під капота автомобіля. Водій і пасажир ледь встигли вибратися з салону.

Займання загасили оперативно прибули на місце пожежники. За попередньою інформацією, в результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на проспекті Бажана згорів автомобіль.