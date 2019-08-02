Серйозна ДТП у Києві: Chevrolet залетів під фуру (фото, відео)



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Фура стояла на світлофорі, і ззаду в неї залетів Chevrolet. Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждали водій та пасажир легковика

У п’ятницю, 2 серпня, на проспекті Академіка Палладіна у Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Chevrolet і фури Renault: легковик залетів під вантажівку, а водія та пасажира в екстреному порядку госпіталізували медики швидкої допомоги.

Аварія трапилася близько 5:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія фури, він стояв на світлофорі в момент, коли ззаду під вантажний автомобіль залетів Chevrolet. За попередньою інформацією від очевидців, водій легковика міг заснути за кермом і не впоратися з керуванням. Однак дану версію перевіряють правоохоронці.

В результаті аварії постраждали водій і пасажир Chevrolet. Чоловіків госпіталізували медики «швидкої».

З боку водія в Chevrolet спрацювала подушка безпеки, що і полегшило удар. А ось з пасажирської сторони було чимало крові. Машина спереду повністю зім'ята і, буквально, вивернута навиворіт.

На місці події працювали два наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі й причини інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, 1 серпня в аварії загинув українських діджей Олександр Лисогор, відомий як діджей Gabber.