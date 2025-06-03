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У Солом'янському районі весь день не буде газу: коли та в яких будинках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом'янському районі весь день не буде газу: коли та в яких будинках
Причина відключення газу – проведення аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.
фото: ua.depositphotos.com

Газопостачання буде відсутнє один день з 9:00 по 21:00

5 червня 2025 року у Солом'янському районі на весь день перекриють газ в будинках на 11 вулицях. Газопостачання буде відсутнє з 9:00 по 21:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Київгазу».

Повідомляється, що причина відключення газу – проведення аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.

Адреси, де у Києві не буде газу 5 червня:

  • вул. Аеродромна, 10
  • вул. Волинська, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69
  • вул. Кадетський Гай, 6
  • вул. Кінцева, 17
  • пр-т Лобановського Валерія, 42, 44, 52, 54, 56/21
  • вул. Медова, 1, 1А, 3, 3А
  • пр-т Повітряних Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92
  • вул. Пулюя Івана, 5, 9
  • вул. Радченка Петра, 16, 16А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59
  • вул. Святослава Хороброго, 11Б, 13, 25
  • вул. Смілянська, 11

Мешканців вказаних будинків просять перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та надати представникам «Київгазу» безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.  

Наголошується, що відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.   

У разі виникнення питань звертайтеся до фахівців «Київгазу» можна :

  • в особисті повідомлення на сторінках «Київгазу» у Facebook та Instagram, а також через онлайн-підтримку в Telegram
  • за номерами телефонів контакт-центру: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04
  • через електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, Україна готується до отримання природного газу із США завдяки новому спільному продукту об’єднаної потужності, запропонованому операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz) та України (ОГТСУ). Ця ініціатива відкриває Трансбалканський маршрут для поставок газу з Греції до України.

До слова, станом на 26 травня вартість природного газу в Україні сягнула 23 тис. грн із ПДВ за тисячу кубометрів. Це найвищий показник за понад два роки. Ціна природного газу на українському ринку досягла 22,8–23,2 тис. грн/тис. куб. м. Без ПДВ – 19–19,333 тис. грн, або $458–466/тис. куб. м. Зростання цін на внутрішньому ринку пов'язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. 

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Теги: Київ Київгаз газ комуналка

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