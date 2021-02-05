«Минули часи, коли США йшли на поступки»: Байден закликав РФ відпустити Навального

Джо Байден: Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, відмінній від мого попередника, що минули ті дні, коли США йшли на поступки

За словами глави Білого дому, США без коливань вимагатимуть наслідків для агресивних дій Росії

Президент США Джо Байден закликав РФ негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, якого засудили до 3,5 років колонії.

Під час виступу в Держдепі Байден заявив, що ситуація навколо Навального його серйозно турбує, і закликав «негайно і без передумов» звільнити його.

За словами глави Білого дому, США без коливань вимагатимуть наслідків для агресивних дій Росії.

«Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, відмінній від мого попередника, що минули ті дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресивних дій РФ, втручання в наші вибори, кібератак, отруєнь своїх громадян», – сказав Байден.

Як відомо, 4 лютого група сенаторів на чолі з республіканцем Марком Рубіо внесли до Конгресу США законопроэкт про запровадження санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Напередодні Навальний написав звернення до прихильників й звинуватив Путіна у помсті.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.