На Шулявському мосту тролейбус зачепив самокатника (фото)

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту

Сьогодні, 9 червня, на Шулявському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та електросамоката. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що тролейбус зачепив електросамокат, його водій доволі сильно впав. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про стан потерпілого та деталі ДТП уточнюються.

Нагадаємо, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати. Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних і чотири кримінальні справи. Для порівняння:торік було 64 адміністративні та сім кримінальних справ.

Максимальний штраф за водіння в нетверезому стані отримав водій електросамоката в Одесі в червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті пʼяним. Суд призначив йому штраф у 34 тис. гривень та зобов’язав сплатити судовий збір.

Раніше повідомлялося, що у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Це питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.

Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.