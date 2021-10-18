У Києві реставрують Будинок зі зміями та каштанами

Наразі Будинок зі зміями та каштанами на вулиці Великій Житомирській, 32 перебуває в аварійному стані

У ході робіт аварійну будівлю планують повернути у належний стан та відновити втрачені декоративні елементи

У Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Роботи не на жарт налякали захисників культурної спадщини, тому заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації Юрій Тацій пояснив, що буде зроблено в будинку.

«Будівля вже близько 10 років знаходиться в аварійному стані під монтажною сіткою. Останній власник будинку – компанія «B&H film distribution» – ще у 2017 році повідомила про намір реставрувати об’єкт. Наразі ці роботи розпочаті, і сподіваюсь, що у ході реставрації унікальний вигляд будівлі буде максимально збережено», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тація, проєктом реконструкції передбачається знесення поверху, який був побудований у 1945 році, що призвело до знищення аттику – стінки, що влаштовується над карнизом і яка прикрашена рельєфними композиціями. Окрім того, в ході робіт аварійну будівлю планують повернути у належний стан та відновити втрачені декоративні елементи.

Будинок був зведений близько 90 років тому за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві та є автором низки столичних будівель: клініки Маковського по вулиці Олеся Гончара, прибуткового будинку лікаря Трофимова по Назарівській вулиці тощо.

Прибутковий будинок С. Чоколової також виконаний у стилі модерн (ар-нуво), для якого характерні природні округлі форми, насичення декоративними елементами.

Будинок зі зміями та каштанами вирізняється своєю декоративністю. Фото з відкритих джерел

Будинок зі зміями та каштанами вирізняється своєю декоративністю – велика кількість ліпнин у формі плазунів та рослинних елементів прикрашають фасад, додають йому деякої асиметричності.

Нагадаємо, Київрада наклала мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-XX століття, щоб унеможливити їх знищення.