Краєзнавець показав, в якому стані скандальний Будинок зі зміями (фото)

Відомий краєзнавець перевірив, як триває реставрація Будинку зі зміями

У Києві розгорівся скандал навколо реставрації легендарного прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами, на Великій Житомирській, 32.

На хвилі зростаючого суспільного резонансу краєзнавцю та досліднику історії Києва Антону Коробу вдалося потрапити всередину будинку і самому побачити, що там відбувається. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, парадні сходи та оформлення вестибюлю збережено та чекає на реставрацію.

«Як стверджують замовник та виконавці ремонтно-реставраційних робіт, ліпні деталі інтер’єру демонтовані, збережені та будуть відтворені при внутрішніх роботах. Причому, буде максимально повернуто первісне внутрішнє планування, яке було змінене переплануваннями у радянський період», – розповів Короб.

Наразі будинок укріплено залізобетонним палями, новими підвалинами, стіни армовано стяжками, влаштовано нові бетонні перекриття. Верхній дисонуючий поверх, зведений у 1930 роки, буде демонтовано.

«На жаль, верхню частину еркера через аварійний стан довелося теж розібрати. Адже еркер зазвичай у цих прибуткових будинках мав інші стіни з більш легкого матеріалу, аніж фасадні стіни», – сказав Короб.

Він зазначив, що попереду багато роботи і скульпторам щодо відновлення пластичного оформлення: як фасаду, так і інтер’єру.

Нагадаємо,в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Як повідомляли столичні чиновники, проєктом реконструкції передбачається знесення поверху, який був побудований у 1945 році, що призвело до знищення аттику – стінки, що влаштовується над карнизом і яка прикрашена рельєфними композиціями. Окрім того, в ході робіт аварійну будівлю планують повернути у належний стан та відновити втрачені декоративні елементи.

Проте, активісти заявляють, що наразі Будинок зі зміями та каштанами вщент розтрощений. У будинку вибиті вікна, зі стін знято унікальну ліпнину. Активісти обурені таким процесом реставрації та вимагають пояснень.

Будинок був зведений близько 90 років тому за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві та є автором низки столичних будівель.

Будинок зі зміями та каштанами вирізняється своєю декоративністю – велика кількість ліпнин у формі плазунів та рослинних елементів прикрашають фасад, додають йому деякої асиметричності.