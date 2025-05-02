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Голова КМВА повідомив, як Київ планує вирішувати проблему хаотичного паркування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Голова КМВА повідомив, як Київ планує вирішувати проблему хаотичного паркування
Після дронової атаки у Києві рятувальники не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями
фото: ДСНС Києва/Facebook

Ткаченко підкреслив, що проблема паркування є значно глибшою і сягає питань використання земельних ділянок у Києві загалом

Заступник голови КМДА Тимур Ткаченко в нещодавньому інтерв'ю торкнувся гострого питання хаотичного паркування у дворах столичних будинків, яке мало трагічні наслідки у березні цього року. Тоді, під час російської атаки, рятувальники ДСНС не змогли вчасно дістатися до палаючої квартири через заблокований проїзд, що призвело до загибелі жінки. Голова КМВА розповів про першочергові кроки міської влади та бачення глибшого розв’язання цієї проблеми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Тимура Ткаченка. 

«Ми одразу відреагували на цей випадок, і я дав доручення внормувати це питання, провести необхідну інвентаризацію», – наголосивТкаченко. Він також відзначив роботу ДСНС, які регулярно проводять тестові заїзди, щоб мінімізувати ризики блокування проїздів, однак підкреслив, що це не є їхньою прямою зоною відповідальності.

Ключовим елементом у розв’язанні проблеми, за словами Тимура Ткаченка, має стати активна роль самих мешканців. Він нагадав, що кожен багатоквартирний будинок повинен створити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), оформити земельну ділянку та самостійно нею управляти.

«Чому це важливо? Щоб чітко сформулювати правила ОСББ на території, де можна паркуватися, де залишити місця для проїзду тощо», – пояснив заступник голови КМДА.

Водночас Тимур Ткаченко підкреслив, що проблема паркування є значно глибшою і сягає питань використання земельних ділянок у Києві загалом. Він порушив питання оформлення паркувальних місць, їхнього функціонування, нічних парковок та надходжень до міського бюджету від цієї діяльності.

Для оперативного вирішення проблеми блокування проїздів Департаменту транспортної інфраструктури доручено розглянути можливість встановлення делініаторів. Крім того, ОСББ на місцях матимуть змогу самостійно визначати оптимальні місця для паркування навколо своїх будинків.

Насамкінець, Тимур Ткаченко зауважив, що глибинною причиною проблеми є недостатня кількість паркувальних місць у місті, що вже є питанням генерального плану та детальних планів територій, і ця тема потребує окремого обговорення.

Нагадаємо, у Києві, в Дніпровському районі, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Після трагедії голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.

Теги: пожежа Київ благоустрій парковка

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