Прокуратура прийшла з обшуками до зеленбудівців Голосієва

Слідчі виявили порушення під час тендерних закупівель комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району

У понеділок, 4 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району в рамках кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства під час проведення у жовтні 2019 року відкритих конкурсних торгів у системі Prozorro допущено ряд порушень, що суперечать законодавству, у тому числі у сфері публічних закупівель.

Зокрема, за результатами проведених тендерних закупівель КП УЗН Голосіївського району укладено договір з приватним товариством на поставку підіймально-транспортувального обладнання за ціною, що на понад 500 тис. грн перевищує його ринкову вартість.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунути його з посади голови Київської міської держадміністрації.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.