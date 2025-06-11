Зсув ґрунту у центрі Києва: мешканці багатоповерхівки благають про допомогу

Причиною зсуву мешканці вважають будівництво житлового комплексу

Зсув ґрунту на вул. Івана Мар'яненка у Печерському районі столиці набуває загрозливих масштабів. Якщо раніше тріщини утворювалися за кілька десятків метрів від житлової багатоповерхівки, і через це неподалік навіть впало дерево й бетонна огорожа, то 4 червня 2025 року вони з'явилися вже за декілька метрів від фасаду. Мешканці б'ють на сполох, звертаються до міського голови й начальника КМВА по допомогу. Причиною зсуву мешканці вважають будівництво житлового комплексу The One, розташованого поруч з Олександрівською лікарнею. Киянка Юлія Діденко оприлюднила відео, на якому видно, як просідає земля поблизу житлового будинку на вулиці Мар’яненка, 14, інформує «Главком».

Юлія Діденко нагадала у дописі, що мешканці вже неодноразово зверталися до влади, надсилали запити й попереджали про небезпеку техногенної катастрофи. Втім, каже, їх просто ігнорують.

Стан схилу продовжує погіршуватися. Тріщини, які раніше з’являлися на відстані, зафіксовані вже за 7–10 метрів від фасаду будинку. Їхня ширина подекуди сягає пів метра.

Місцеві мешканці стверджують, що забудовник суттєво зрізав схил, через що ґрунт почав сповзати. Спроби стабілізувати ситуацію за допомогою піску не дали результатів. Люди вимагають негайно зупинити будівництво, провести незалежну геологічну експертизу та залучити правоохоронців.

«Ми вимагаємо негайної зупинки будь-яких робіт на об’єкті! Потрібна незалежна геологічна експертиза, публічні висновки та розслідування з боку ДБР, СБУ та прокуратури. Це має бути не чергове замовчування – а публічна відповідальність», – зауважила Діденко.

У дописі жінка залишила теги – відмітила Віталія Кличка, Печерську РДА, очільника КМВА Тимура Ткаченка, Офіс президента України та Офіс Генпрокурора.

Допис Юлії Діденко скриншот

ЖК The One, за інформацією на сайті проєкту, позиціонується як перший в Україні хмарочос преміального класу з панорамними краєвидами на 360°, сервісом п’ятизіркового готелю, wellness-центром на 1,4 тис. кв.м. та системою наноочистки води. Старт продажів заплановано на кінець червня 2025 року, а саме будівництво розпочалося наприкінці 2024-го.

ЖК The ONE позиціонується як перший в Україні хмарочос преміумкласу з панорамними краєвидами на 360° фото: the-one.com.ua

«Главком» у квітні цього року вже писав, що на схилі вулиці Івана Мар'яненка, над величезним будівельним майданчиком, почала рухатись земля. Маленька тріщина стала цілим котлованом просто біля фасаду будинку неподалік, на прибудинковій терирорії впало дерево. Повідомлялося, що земля поповзла після того, як будівельники звели нижче по схилу пагорба підпірну стінку та вивезли сотні вантажівок землі з місця, де має бути фундамент новобудови. Будівельники засипали тріщини землею та глиною, однак це не допомогло.

Академік Казимир Проценко, інженер-будівельник із величезним досвідом, який раніше працював на посаді віце-президента Академії будівництва України, квартира якого розташована на провулку Мар'яненка, ще у 2012 році розповідав, що Печерські пагорби рухаються через зміну течій ґрунтових вод і як їх врятувати – не знає жоден учений, а нові забудови лише пришвидшать руйнування центру Києва. За словами Проценка, аварія, схожа на Куренівську, може статися у Києві будь-якої хвилини.

Нагадаємо, на столичному Печерську сталася незвичайна подія, яка привернула увагу істориків та архітекторів. У дворі між будинками 8а та 8б у Музейному провулку, де 8 березня під землю провалилися три припарковані автомобілі, виявили історичні мурування кінця XIX - початку XX століття. Після ісля розчищення завалу, під шаром землі в 50-60 см, відкрилися зводи перекриття, мурована стіна з київської жовтої цегли та ніша з лучковою перемичкою. За попередніми висновками, це можуть бути підвали садиби-майстерні Самсона Стрельбицького, збудованої у 1820-1830 роках.