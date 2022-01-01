Колючий дріт та «кактуси»: на Волині посилюють захист вздовж кордону з Білоруссю

На Волині другий місяць облаштовують державний рубіж

Пункт пропуску «Дольськ» на білоруському рубежі з осені закритий

Протяжність кордону України з Білоруссю в межах Волині – 215 кілометрів. На кордоні другий місяць облаштовують державний рубіж. Про це інформує «Суспільне».

Територію вздовж кордону нині посилюють спеціальним парканом, – каже речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна.

«Постійно відбуваються роботи по інженерному облаштуванню кордону. Уже значна частина обладнана сіткою «ягоза», також триваю роботи щодо інженерного облаштування», – зазначає речниця. Додає: також на кордоні збільшилася щільність охорони за рахунок резервів та сил інших правоохоронних органів.

Уздовж кордону регулярно їздять патрулі. «Зараз ми знаходимося на підкріпленні підрозділу. Якщо буде загострення на якійсь ділянці чи правопорушення відбуваються – ми одразу сідаємо в авто і їдемо на кордон, відповідно до ситуації діємо», – каже військовослужбовець Іван Силка.

Із собою учасники патрульної групи обов'язково мають автомат, два споряджених магазини, засоби зв'язку, кайданки і газовий балончик.

Пункт пропуску «Дольськ» з осені закритий. Без спецдозволу тут не проїхати, – розповів прикордонник Сергій Мельник. За чотири кілометри від пункту пропуску – кордон з Білоруссю.

На дорозі облаштували контрольний пост та встановили пристрій «кактус».

«Біля нас пункт пропуску «Махро», він зараз не працює, бо роблять його. На даний час у нас все тихо та спокійно», – каже прикордонник Сергій Мельник.

Місцеві стали пильнішими до чужих людей у селах, – каже заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.

З його слів, громада підтримує прикордонників. «Тиждень назад ми виділяли 50 тисяч на закупівлю бетонних стовпчиків, попередньо так само з селищного бюджету на придбання «ягози» і взагалі у нас в сільраді є програма підтримки прикордонного загону», – зазначив селищний голова.

Одне з обійсть, найближчих до кордону з Білоруссю, належить братам Кабанчукам. Закриття переходу зупинило спільне соціальне життя. Але після посилення охорони кордону, говорять брати, відчувають себе в безпеці.

Раніше Кабінет міністрів України затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд грн.

Як повідомлялося, Луганщина відгородилася від Росії 100-кілометровим парканом. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проєкти, на реалізацію яких США виділять Україні $24,5 млн.

У травні цього року Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%.

До слова, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною.