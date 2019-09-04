У Кабміні вирішили, що Кличка треба «підсилити порядним головою КМДА»



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Прем’єрміністр Олексій Гончарук запевнив, що дуже поважає Віталія Кличка

Гончарук каже, що у нього немає кандидатів на посаду глави КМДА

Прем’єрміністр Олексій Гончарук запевняє, що у Кабінету міністрів поки що немає кандидатів на посаду нового голови Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

«У мене немає (кандидатур. - Ред.). Якщо президент прийме рішення, то будемо шукати», - сказав Гончарук.

Водночас він висловив думку, що мера столиці Віталія Кличка потрібно «підсилити» порядним і сильним головою КМДА, повідомляє Укрінформ.

«Особисто я дуже поважаю Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни. Я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, але формальної посади у цієї людини немає, тому це зробити було неможливо. Моя особиста оцінка така: незважаючи на те, що це рішення команди загалом і остаточне рішення про це прийматиме президент, але в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які досить сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатний опиратися групам впливу, то це гарно відіб'ється на інтересах пересічних киян... Я вважаю, що підсилення пана Кличка сильним, порядним менеджером - це хороша ідея», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

У середу, 4 вересня, новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.