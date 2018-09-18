«Дорогою смерті»: у Києві вшанували пам’ять жертв загиблих у Бабиному Яру (фоторепортаж)



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Фото: Вадим Журавльов, Главком

У Бабиному Яру в роки Другої світової війни нацисти вбили, за різними даними, від 70 до 200 тисяч осіб

У заході прийняли участь єврейські організації столиці та України. Учасникі заходу символічно пройшли «Дорогою смерті».

Також в заході прийняли участь головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх та посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Наприкінці мітингу пролунав гімн України та Ізраїлю.