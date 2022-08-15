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На вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт (фото)
Вулиця стала зручнішою й безпечнішою для пішоходів
фото: КМДА

Для велосипедистів облаштували 11 велопарковок

Нове асфальтове покриття, бруківка на тротуарах і велодоріжки – вулиця Івана Франка у столиці отримала новий вигляд.

Вулиця стала зручнішою й безпечнішою для пішоходів. На пішохідних переходах з’явились антикишені, які розширяють тротуар, а щоб водії не паркували авто на тротуарах, встановили близько 500 стовпчиків.

Для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками збудовано пандус на перетині вулиць Івана Франка і В’ячеслава Липинського. На тротуарах вставили тактильну плитку і тактильні напрямні. А в розмітці пішохідних переходів використали яскраві смуги-орієнтири.

Вулиця стала «дружньою» до велосипедистів. Окрім велодоріжки, влаштували 11 велопарковок.

У рамках ремонту оновили сходи до вулиці Ярославів Вал. Сходи добре освітлюються і стали місцем прогулянок вечірнім Києвом.

На всій протяжності вулиці оновлено газони і висаджено близько 30 дорослих платанів.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.

За словами Кличка, у разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися, йти в укриття, наприклад, підземні паркінги. Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина

Теги: велоінфраструктура дороги ремонт Київ

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