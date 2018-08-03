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    Фото

    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

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    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

    Варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів. Майже на всіх ви побачите написи українською мовою

    Спільнота на Facebok «Клуб корінного киянина» опублікувала ретро фотографії Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США.

    «У минулому році в одному з американських онлайн архівів наткнувся на добірку слайдів, зроблених групою американців під час поїздок. Більшість, звичайно, пейзажі і пам'ятники - але серед них трапляються унікальні свідчення повсякденного побуту того часу. Цінність цих фото в їх реальності, в тому, що вони правдиві», - йдеться в коментарі до світлин.

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    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Кольорові архівні ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

    Також, окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів. Майже на всіх ви побачите написи українською мовою.

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