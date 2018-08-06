Страшна правда крізь роки. Як радянські війська знищили центр Києва у 1941 році
-
Розсилка
Радянська пропаганда змальовувала ті події, так що Хрещатик і околиці були знищені німецькими військами, хоча свідчення вказували на інше
На цих фото вересень 1941 року.
19 вересня німецькі війська входять до Києва. Старому Хрещатику і його околицям лишалось кілька днів.
Все було відносно спокійно до другої половини 24 вересня і тут лунає вибух, який руйнує будинок № 28 в якому розташовувався магазин «Дитячий світ». За ним вибухає дім № 30. Це на розі Хрещатика і вулиці Прорізної (в той час Свердлова).
В цей день на Хрещатику зібралось багато киян, що здавали радіоприймачі за наказом німців. Будинки продовжували вибухати і руйнування досягло страшних розмірів.
Вибухали будинки по вулиці Прорізній, за ними будинки на іншому боці Хрещатика. Пожежу було видно з усіх київських околиць. Хрещатик був зруйнований, були зруйновані його околиці, в пожежі загинуло сотні киян.
До того ж радянські війська, відступаючи, вивезли з собою пожежну техніку Як казали очевидці, німці робили спроби загасати полум’я, але засобів не вистачало, київський водопровід не працювали, до того ж підпільні диверсанти псували шланги, що лишились.
Центр місяця палав декілька тижнів. Зону пожежі загородили і поставили навколо охорону, а мешканці лишились без даху над головою. Газета «Українське слово» від 21 жовтня писали, що повністю знищені вулиці Хрещатик, Миколаївська (нині Архітектора Городецького), Мерінговська (нині Заньковецької), Ольгинська, Лютеранська, Прорізна, Пушкінсьва, Фундуклеївська (нині Богдана Хмельницького), Думська площа (нині Майдан Незалежності).
Радянська пропаганда змальовувала ті події, так що Хрещатик і околиці були знищені німецькими військами, хоча документальне свідчення і свідчення киян вказували на інше. Але в той час багато хто боявся сказати правди і донести її було майже неможливо. Насправді Хрещатик був замінований радянськими військами при їх відступі з Києва.
Джерело: Клуб Коренного Киевлянина