Страшна правда крізь роки. Як радянські війська знищили центр Києва у 1941 році



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Радянська пропаганда змальовувала ті події, так що Хрещатик і околиці були знищені німецькими військами, хоча свідчення вказували на інше

На цих фото вересень 1941 року.

19 вересня німецькі війська входять до Києва. Старому Хрещатику і його околицям лишалось кілька днів.

Все було відносно спокійно до другої половини 24 вересня і тут лунає вибух, який руйнує будинок № 28 в якому розташовувався магазин «Дитячий світ». За ним вибухає дім № 30. Це на розі Хрещатика і вулиці Прорізної (в той час Свердлова).

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина