Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнали чотири під'їзди будинку
Ранок п'ятниці, 14 листопада, розпочався для мешканців столичної Оболоні з чергової трагедії. Близько 06:30 під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ стався приліт російського ударного дрона у житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Зої Гайдай. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.
Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнали чотири під'їзди будинку. Особливо сильно постраждав один із них, де вогонь повністю охопив та випалив квартири на чотирьох верхніх поверхах.
Крім того, уламками та вибуховою хвилею був пошкоджений сусідній житловий будинок.
На місці обстрілу працює поліція, яка фіксує наслідки воєнного злочину та проводить необхідні слідчі дії.
У найбільш обгорілих квартирах працюють комунальники. Вони звільняють приміщення від зіпсованого вогнем майна власників, скидаючи згорілі рештки з вікон, а також вимітають розбите скло.
Для оперативного захисту від негоди постраждалим роздають плівку для закриття вибитих вікон. На місці також ріжуть за розміром OCB-плити, якими вже закривають пошкоджені вікна будинку.
Під будинком розгорнуто оперативні пункти допомоги. Постраждалим жителям, які вимушено залишили свої квартири, волонтери та представники Червоного Хреста пропонують гарячу їжу, чай та воду.
Також на місці працює психолог, надаючи необхідну емоційну та психологічну підтримку мешканцям, які пережили нічний обстріл.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.
