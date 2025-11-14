Головна Київ Фото
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Дрон влучив у верхні поверхи будинку. 14 листопада 2025 року
фото: glavcom.ua

Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнали чотири під'їзди будинку

Ранок п'ятниці, 14 листопада, розпочався для мешканців столичної Оболоні з чергової трагедії. Близько 06:30 під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ стався приліт російського ударного дрона у житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Зої Гайдай. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події. 

Дрон влучив у верхні поверхи будинку
Дрон влучив у верхні поверхи будинку
фото: glavcom.ua
Пожежа охопила чотири поверхи будинку
Пожежа охопила чотири поверхи будинку
фото: glavcom.ua
Пожежа охопила чотири поверхи будинку
Пожежа охопила чотири поверхи будинку
фото: glavcom.ua
Зелена зона довкола будинку усипана уламками скла
Зелена зона довкола будинку усипана уламками скла
фото: glavcom.ua
Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнали чотири під'їзди будинку. Особливо сильно постраждав один із них, де вогонь повністю охопив та випалив квартири на чотирьох верхніх поверхах.

Пошкоджені автівки біля будинку, який постраждав від обстрілу
Пошкоджені автівки біля будинку, який постраждав від обстрілу
фото: glavcom.ua
Від вибухової хвилі повилітали віконні рами
Від вибухової хвилі повилітали віконні рами
фото: glavcom.ua
Пошкоджені вікна у будинку
Пошкоджені вікна у будинку
фото: glavcom.ua
Пошкоджені вікна у будинку
Пошкоджені вікна у будинку
фото: glavcom.ua
Жителі будинку рятують своїх улюбленців
Жителі будинку рятують своїх улюбленців
фото: glavcom.ua

Крім того, уламками та вибуховою хвилею був пошкоджений сусідній житловий будинок.

Сусідній з постраждалим будинок
Сусідній з постраждалим будинок
фото: glavcom.ua
Квартири першого поверху у сусідньому будинку стоять без вікон
Квартири першого поверху у сусідньому будинку стоять без вікон
фото: glavcom.ua
Під сусіднім будинком уламки скла дбайливо складено на купу
Під сусіднім будинком уламки скла дбайливо складено на купу
фото: glavcom.ua
Сусідній будинок, пошкоджений вибуховою хвилею
Сусідній будинок, пошкоджений вибуховою хвилею
фото: glavcom.ua

На місці обстрілу працює поліція, яка фіксує наслідки воєнного злочину та проводить необхідні слідчі дії.

У найбільш обгорілих квартирах працюють комунальники. Вони звільняють приміщення від зіпсованого вогнем майна власників, скидаючи згорілі рештки з вікон, а також вимітають розбите скло.

Для оперативного захисту від негоди постраждалим роздають плівку для закриття вибитих вікон. На місці також ріжуть за розміром OCB-плити, якими вже закривають пошкоджені вікна будинку. 

Під будинком також зупиняються жителі сусідніх будинків
Під будинком також зупиняються жителі сусідніх будинків
фото: glavcom.ua
Жителі постраждалих квартир стоять у черзі за OCB-плитами
Жителі постраждалих квартир стоять у черзі за OCB-плитами
фото: glavcom.ua

Під будинком розгорнуто оперативні пункти допомоги. Постраждалим жителям, які вимушено залишили свої квартири, волонтери та представники Червоного Хреста пропонують гарячу їжу, чай та воду.

Дехто з мешканців вранці були у піжамах
Дехто з мешканців вранці були у піжамах
фото: glavcom.ua
Поліція та волонтери біля пошкодженого будинку
Поліція та волонтери біля пошкодженого будинку
фото: glavcom.ua
На місці влкчання чергує поліція та волонтери
На місці влкчання чергує поліція та волонтери
фото: glavcom.ua
Представники Червоного Хреста на місці влучання
Представники Червоного Хреста на місці влучання
фото: glavcom.ua
Біля палаток волонтерів людей мало
Біля палаток волонтерів людей мало
фото: glavcom.ua
Пошкоджений дроном будинок на Оболоні
Пошкоджений дроном будинок на Оболоні
фото: glavcom.ua

Також на місці працює психолог, надаючи необхідну емоційну та психологічну підтримку мешканцям, які пережили нічний обстріл.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

