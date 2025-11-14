Головна Київ Фото
Масована атака на Київ: загинула людина, кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ масовано атакувала Київ
фото: Національна поліція України

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці

У Києві внаслідок масованої атаки Росії загинула одна людина. Десятки мешканців столиці постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та поліцію Києва.

Інформація станом на 07:20

«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них – дитина 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», – зазначив Кличко.

Масована атака на Київ: загинула людина, кількість постраждалих зросла фото 1

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці. Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. 

Зокрема, унаслідок ворожої атаки на Київ частково перекрито рух транспорту. Затримується рух низки автобусів, трамваїв і тролейбусів.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

