Головна Київ Фото
search button user button menu button

Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)
17-поверховий будинок у Печерському районі після ворожого обстрілу
фото: glavcom.ua

Росіяни пошкодили будинок на бульварі Лесі Українки відомий своїм муралом, на якому намальована дівчина у вишиванці

Майже два місяці минуло після нічного терору 10 жовтня, коли російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по столиці. Під час комбінованої атаки окупантів ракетами різного типу та безпілотниками сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі, багатоповерхівку охопила пожежа. Внаслідок атаки у будинку вибито вікна, вигоріли квартири у місці влучання уламків. Сьогодні, 4 грудня, майже через два місяці після обстрілу кореспондент «Главкома» побував  на місці трагедії і перевірив, як триває відновлення будинку. 

17-поверховий будинок у Печерському районі, у який два місяці тому влучив ворожий дрон
17-поверховий будинок у Печерському районі, у який два місяці тому влучив ворожий дрон
фото: glavcom.ua

Станом на сьогодні, всі вибиті вікна у будівлі закрито OSB-плитами, у деяких квартирах власники вже встановили нові пластикові вікна, але в тій частині будинку, у яку прилетіли уламки дрона, вікна  закрито OSB-плитами. 

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця зазнала чергової ворожої атаки. У кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

17-поверховий будинок на бульварі Лесі Українки відомий своїм муралом, на якому австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював дівчину у вишиванці
17-поверховий будинок на бульварі Лесі Українки відомий своїм муралом, на якому австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював дівчину у вишиванці
фото: glavcom.ua

За даними Київської міської прокуратури, встановлено, що у ніч проти 10 жовтня було травмовано щонайменше 11 людей, зокрема 10 осіб постраждали у Печерському районі, а також одна особа травмована у Голосіївському районі.

До слова, як зазначають у прокуратурі, у Печерському районі внаслідок пожежі, спричиненої БпЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна будинку, а також припарковані автомобілі.

Читайте також:

Теги: Київ війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія прагне впхнути всі свої цілі так званої «СВО» у цей «мирний план»
Як Україну намагаються зробити розмінною картою у великій грі
21 листопада, 17:27
2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
Остання зима Путіна
Остання зима Путіна
13 листопада, 10:42
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
7 листопада, 17:36
Київ після атаки БпЛА
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі
8 листопада, 07:17
Російська активістка назвала українську армію ключем до падіння путінського режиму
Російська активістка, що втекла з Москви до Києва, назвала єдину силу здатну знести Путіна
1 грудня, 18:00
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
8 листопада, 18:59
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області
19 листопада, 16:21
У Тернополі 26 людей загинули внаслідок атаки РФ 19 листопада
Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters
20 листопада, 16:31

Фото

Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)
Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Наслідки удару по Київщині: фото
Наслідки удару по Київщині: фото
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua