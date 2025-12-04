Який вигляд має будинок з відомим муралом на Печерську через два місяці після обстрілу (фото)

Росіяни пошкодили будинок на бульварі Лесі Українки відомий своїм муралом, на якому намальована дівчина у вишиванці

Майже два місяці минуло після нічного терору 10 жовтня, коли російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по столиці. Під час комбінованої атаки окупантів ракетами різного типу та безпілотниками сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі, багатоповерхівку охопила пожежа. Внаслідок атаки у будинку вибито вікна, вигоріли квартири у місці влучання уламків. Сьогодні, 4 грудня, майже через два місяці після обстрілу кореспондент «Главкома» побував на місці трагедії і перевірив, як триває відновлення будинку.

17-поверховий будинок у Печерському районі, у який два місяці тому влучив ворожий дрон фото: glavcom.ua

Станом на сьогодні, всі вибиті вікна у будівлі закрито OSB-плитами, у деяких квартирах власники вже встановили нові пластикові вікна, але в тій частині будинку, у яку прилетіли уламки дрона, вікна закрито OSB-плитами.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця зазнала чергової ворожої атаки. У кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

17-поверховий будинок на бульварі Лесі Українки відомий своїм муралом, на якому австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював дівчину у вишиванці фото: glavcom.ua

За даними Київської міської прокуратури, встановлено, що у ніч проти 10 жовтня було травмовано щонайменше 11 людей, зокрема 10 осіб постраждали у Печерському районі, а також одна особа травмована у Голосіївському районі.

До слова, як зазначають у прокуратурі, у Печерському районі внаслідок пожежі, спричиненої БпЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна будинку, а також припарковані автомобілі.