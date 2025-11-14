Головна Київ Фото
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)
Усі пацієнти завчасно були переведені в інші корпуси
фото: Національна академія медичних наук України/Facebook

Серед пацієнтів і персоналу немає постраждалих

У Києві внаслідок російського масованого удару пошкоджені два корпуси Інституту отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну академію медичних наук України.

«Сьогодні в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» було пошкоджено два корпуси закладу, зруйновано та вибито понад 150 вікон. Це – наслідок чергового акту тероризму РФ, спрямованого проти цивільної медичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

фото: Національна академія медичних наук України/Facebook

Зазначається, що усіх пацієнтів своєчасно та безпечно переведено до інших корпусів інституту. На базі дитячої поліклініки організовано додатковий прийом – медична допомога надається стабільно та у повному обсязі. Серед пацієнтів і персоналу немає постраждалих.

На місце події прибули:

  • Василь Лазоришинець, президент Національної академії медичних наук України,
  • Дмитро Заболотний, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»,
  • міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

