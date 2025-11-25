Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)

У Печерському районі столиці є влучання у 22-поверховий житловий будинок

У Києві внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення станом на 09:25

14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули шестеро мешканців Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлення станом на 08:36

За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули шестеро людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлення станом на 07:54

На локації в Святошинському районі, попередньо, чотири загиблих, щонайменше три – поранені. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлення станом на 07:46

Унаслідок атаки постраждали дев'ять людей у столиці. Серед них – одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Печерський район

Є влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування на рівні четвертого-восьмого поверхів. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину.

Дніпровський район

Унаслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок дві людини загинули, п'ять постраждали, 17 осіб врятовано, серед них троє дітей. Пожежі на рівні п'ятого-восьмого поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих.

Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.