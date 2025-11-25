Головна Київ Фото
search button user button menu button

Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань
фото: ДСНС Києва

У Печерському районі столиці є влучання у 22-поверховий житловий будинок

У Києві внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення станом на 09:25

14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули шестеро мешканців Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлення станом на 08:36

За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули шестеро людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлення станом на 07:54

На локації в Святошинському районі, попередньо, чотири загиблих, щонайменше три – поранені. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлення станом на 07:46

Унаслідок атаки постраждали дев'ять людей у столиці. Серед них – одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Печерський район

Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено) фото 1

Є влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування на рівні четвертого-восьмого поверхів. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину.

Дніпровський район

Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено) фото 2

Унаслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок дві людини загинули, п'ять постраждали, 17 осіб врятовано, серед них троє дітей. Пожежі на рівні п'ятого-восьмого поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих.

Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено) фото 3

Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
21 листопада, 10:45
Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
Наслідки влучань у Києві
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
14 листопада, 02:41
Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
31 жовтня, 08:38
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 16:18
Президент: урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти
Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті
6 листопада, 20:23
У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян
У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів
12 листопада, 08:43
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Полоненого окупанта висміяли власні родичі
Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього
23 листопада, 16:15

Фото

Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Наслідки удару по Київщині: фото
Наслідки удару по Київщині: фото
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на Оболоні. Фоторепортаж із місця влучання
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)
Київ попрощався з військовим та фотографом Костянтином Гузенком (фото)
Київ попрощався з військовим та фотографом Костянтином Гузенком (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua