Наслідки удару по Київщині: фото

Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста
Уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Рятувальники провели евакуацію 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. Постраждала 14-річна дитина.
Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста – населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.
Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків.
Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.
Також уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула людина.
