Наслідки удару по Київщині: фото

Уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники провели евакуацію 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. Постраждала 14-річна дитина.

Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста – населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.

фото: ДСНС Київщини

Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.

Також уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула людина.