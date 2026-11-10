Вибухи у Росії, атака на Україну, заява Рубіо про завершення війни: головне за ніч 10 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 листопада 2026 року

У Новгородській області РФ пролунали вибухи, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають влаштовувати Росію, російські терористи атакували Полтаву та Кривий Ріг.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 листопада.

Вибухи у Росії

Вночі 10 листопада у Новгородській області Росії зафіксовано серію вибухів.

За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.

Атака на Україну

Кривий Ріг

Вночі 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За інформацією Вілкула, росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу.

Полтава

У ніч на 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Полтаву. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив безпілотником по енергетичному об'єкту.

Рубіо про війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення війни Україна повинна почуватися захищеною, проте механізм безпеки працюватиме лише за умови, що на нього погодиться Росія.

Під час спілкування з журналістами представник преси поцікавився, чи розглядається в межах підготовки до переговорів в Абу-Дабі надання Києву американських гарантій за зразком 4-ї та 5-ї статей статуту НАТО. У відповідь Рубіо підтвердив, що наразі обговорюються різні концепції майбутнього захисту, проте остаточного й чітко окресленого плану поки що немає.

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