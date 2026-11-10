Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Вибухи у Росії, атака на Україну, заява Рубіо про завершення війни: головне за ніч 10 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Росії, атака на Україну, заява Рубіо про завершення війни: головне за ніч 10 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 листопада 2026 року

У Новгородській області РФ пролунали вибухи, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають влаштовувати Росію, російські терористи атакували Полтаву та Кривий Ріг.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 листопада.

Вибухи у Росії

imgonline-com-ua-Resize-AkIjHC8d0aP9o.jpg (41 699 Б)

Вночі 10 листопада у Новгородській області Росії зафіксовано серію вибухів.

За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.

Атака на Україну

imgonline-com-ua-Resize-0TO2wxBsoEZ3AcLf.jpg (196 441 Б)

Кривий Ріг

Вночі 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За інформацією Вілкула, росіяни вдарили по  об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу.

Полтава

У ніч на 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Полтаву. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив безпілотником по енергетичному об'єкту.

Рубіо про війну в Україні

imgonline-com-ua-Resize-1pZg7oB898RasZ.jpg (221 169 Б)

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення війни Україна повинна почуватися захищеною, проте механізм безпеки працюватиме лише за умови, що на нього погодиться Росія.

Під час спілкування з журналістами представник преси поцікавився, чи розглядається в межах підготовки до переговорів в Абу-Дабі надання Києву американських гарантій за зразком 4-ї та 5-ї статей статуту НАТО. У відповідь Рубіо підтвердив, що наразі обговорюються різні концепції майбутнього захисту, проте остаточного й чітко окресленого плану поки що немає.

Інші важливі новини:

Теги: росія Марко Рубіо Полтава Кривий Ріг вибух пожежа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 листопада, 07:05
Німеччина забезпечує понад половину російського імпорту протезів кінцівок і штучних суглобів із ЄС
Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
28 жовтня, 18:43
Наслідки атаки на Воронеж
У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)
26 жовтня, 06:11
Мешканців закликали перебувати в укриттях
У Києві лунають вибухи, працює ППО
21 жовтня, 06:12
Зеленський: Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним
Bloomberg: Зеленський заявив, що Трамп підштовхує Україну до капітуляції
18 жовтня, 23:51
Уряд Вірменії розпочав процедуру націоналізації енергетичної компанії «Електричні мережі Вірменії», більшість акцій якої належать групі «Ташир»
Вірменія розпочала націоналізацію енергокомпанії російського олігарха
15 жовтня, 15:38
Кетіл Крогстад підтримав Україну
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
12 жовтня, 11:19
Міністр фінансів США зробив заяву про угоду з РФ
Міністр фінансів США жорстко відповів Європі на критику дизельної угоди з Росією
12 жовтня, 08:03
За словами Зеленського, «всі у світі» розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході
Зеленський пояснив, чому Трамп тисне на Україну
11 жовтня, 17:58

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
Вибухи у Росії, атака на Україну, заява Рубіо про завершення війни: головне за ніч 10 листопада
Вибухи у Росії, атака на Україну, заява Рубіо про завершення війни: головне за ніч 10 листопада
Росія атакувала Кривий Ріг
Росія атакувала Кривий Ріг
Росія атакувала Полтаву: пошкоджено об'єкт енергетики
Росія атакувала Полтаву: пошкоджено об'єкт енергетики
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
109K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua