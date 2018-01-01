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    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували

    Величезний потік людей, які забажали пірнути в Дніпро або ж просто зробити яскраве селфі не зупинявся у Гідропарку протягом усього дня
    19 січня, у день Хрещення Господнього, предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет освятив води Дніпра у столичному Гідропарку. Як повідомляє «Главком», спеціально для ритуалу главі церкви було сконструйовано зелений поміст. Перед освяченням води у Гідропарку патріарх Філарет провів Божественну літургію у Володимирському соборі. Впродовж дня
    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 19:00
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    Свято Водохреща у столичному Гідропарку
    Свято Водохреща у столичному Гідропарку

    Величезний потік людей, які забажали пірнути в Дніпро або ж просто зробити яскраве селфі не зупинявся у Гідропарку протягом усього дня

    19 січня, у день Хрещення Господнього, предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет освятив води Дніпра у столичному Гідропарку. Як повідомляє «Главком», спеціально для ритуалу главі церкви було сконструйовано зелений поміст.

    Перед освяченням води у Гідропарку патріарх Філарет провів Божественну літургію у Володимирському соборі. Впродовж дня у всіх столичних храмах УПЦ КП з ранку відбувалися святкові богослужіння і освячена вода, яку будуть роздавати віруючим цілий день.

    «Ця вода потрібна для освячення будь-чого. Насамперед, кожного з нас: для освячення свого здоров'я; для очищення душі від гріха; освячувати квартири, будинки, скотину, поля – все. Тому що ця вода свята», – промовив Філарет.

    Величезний потік людей, які забажали пірнути в Дніпро не зупинявся у Гідропарку протягом усього дня. Стовпчики термометра при цьому показували 0… -1 градус. Та не всі, хто приходив на берег, мали на меті здійснити святкове купання. Окремих учасників події спонукало бажання зафіксувати подвиг інших, зробити ефектне селфі або ж просто підтримати сміливців, що не побоялися холодної води.

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    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    Святіший патріарх Філарет освятив води Дніпра
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували
    В ополонку у вишиванці. Як патріарх Філарет та віряни Водохреще святкували

    Серйозним інцидентам у цей день місця у Гідропарку не лишалося – за охочими випробувати себе у ополонці стежили рятувальники на кількох човнах.  

    Поряд із станцією метро грав ансамбль, окремі перехожі пританцьовували, надихнувшись духом свята після купання.

    Нагадаємо, наступного тижня Главі Українського православ’я Патріарху Філарету виповнюється 89 років.

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