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Патрульні показали відео перших хвилин після атаки на Київ 23 листопада (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патрульні показали відео перших хвилин після атаки на Київ 23 листопада (відео)
Інспектори рухалися на свій квадрат патрулювання, коли стався вибух
фото ілюстративне

У поліції оприлюднили відео перших хвилин після вибуху у Києві

Інспектори патрульної поліції Києва оприлюднили відео перших хвилини місця після вибуху, що стався внаслідок масованого ракетного удару росіян 23 листопада. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Повідомляється, що 23 листопада інспектори рухалися на свій квадрат патрулювання, коли стався вибух.

Патрульні відправилися в епіцентр події пішки, адже на дорогах утворився непроїзний затор. Після прибуття на місце вони почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.

Далі забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих. «Готуйтесь до різних сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях – ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода – вічні. Пам’ятаємо це і стоїмо», – додав Білошицький.

Нагадаємо, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. 

Внаслідок ворожої атаки 35 людей отримали поранення, четверо людей загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Серед постраждалих шестеро дітей, найменшій дівчинці п'ять років.  Серед загиблих також 17-річна дівчина

Теги: вибух відео водопостачання затор інфраструктура поранення рятувальники Свобода Київ обстріл

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