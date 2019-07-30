  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Кличко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Спроби розділити посади мера Києва та голови КМДА є наступом на місцеве самоврядування

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    Керівник Офісу президента України Андрій Богдан - Спроби розділити посади мера Києва та голови КМДА є наступом на місцеве самоврядування
    Керівник Офісу президента України Андрій Богдан

    Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті

    Сьогоднішня прес-конференція керівника Офісу Президента Андрія Богдана нагадувала «байки зі склепу» - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.

    Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте.

    Ще раз нагадаю, кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

    Читайте також: Битва за Київ. Як Зеленський виганяє Кличка з КМДА
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віталій Кличко самоврядування КМДА кияни Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ