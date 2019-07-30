Спроби розділити посади мера Києва та голови КМДА є наступом на місцеве самоврядування

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан

Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті

Сьогоднішня прес-конференція керівника Офісу Президента Андрія Богдана нагадувала «байки зі склепу» - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.

Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте.

Ще раз нагадаю, кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

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