Спроби розділити посади мера Києва та голови КМДА є наступом на місцеве самоврядування
Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті
Сьогоднішня прес-конференція керівника Офісу Президента Андрія Богдана нагадувала «байки зі склепу» - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше.
Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте.
Ще раз нагадаю, кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.