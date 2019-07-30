Журналістка Кошкіна: Богдан не має права просити Кабмін звільнити Кличка



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Глава Офісу президента Андрій Богдан зробив історичний ракурс подій призначення голови КМДА Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У журналістів викликала подив ініціатива Андрія Богдана відправити Кличка у відставку

Глава Офісу президента Андрій Богдан формально навіть не держчиновник. Він не може просити Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі пише відома українська журналістка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

Так вона прокоментувала сьогоднішній брифінг Богдана, на якому він вручив Кличку «чергову чорну мітку». Кошкіна звернула увагу, що саме Богдан виступає «фронтменом боротьби ЗеКоманди з Віталієм Володимировичем», що викликає чимало запитань.

«Ви ж пам'ятаєте, як Богдана призначали на посаду? Спеціально реформували АП в Офіс президента, щоб Богдан - будучи люстрованим - зміг очолити нову структуру. Для цього Офіс позиціонується як патронатна служба, глава якої вже ніби як і не чиновник. Раз так, то як може звичайний найманий менеджер (нехай навіть дуже високопоставлений), не будучи держчиновником, просити Кабмін звільнити главу КМДА? Це як ?! Суб'єкт звернення? Може, Конституцією передбачено?» - дивується журналістка.

При цьому Соня Кошкіна засумнівалася в тому, що Кабмін діятиме врозріз з Офісом президента. Те, що відбувається, вона назвала «рубрикою: якщо довго і багато старатися, можна перехитрити самих себе».

«З огляду на те, що сміливість - не головна якість Володимира Борисовича (Гройсмана. – Ред.), вона його зазвичай потім наздоганяє (як ми знаємо з його одкровень про п'ятого президента), то сильно я сумніваюся, що КМУ вступить в юридичну суперечку з ОП. Хоча міг би і навіть повинен. Але це так ... Нотатки на полях», - пише Кошкіна.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабмінуна звільнення Кличка. А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

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