Кличко має шанс переобратися головою КМДА - Богдан



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Але спочатку від уряду вимагають звільнити Віталія Кличка

Керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що кандидатура Віталія Кличка також розглядається на нового главу Київської міської державної адміністрації. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«На сьогоднішній день є декілька кандидатур (на посаду голови КМДА – «Главком»). Проте це політичне рішення, політична відповідальність президента», - сказав Богдан.

На зустрічах з Віталієм Кличком глава Офісу президента говорив, що чинний мер - також один з претендентів, оскільки він відома публічна особа.

«І якщо народ і влада побачить, що помінялися справи в Києві, то він може бути перепризначений», - заявив Богдан.

Він зазначив, що згідно чинного законодавства, за яким главою КМДА був призначений Кличко, всі голови всіх держадміністрацій мають бути звільнені. «Проте ті з них, які себе зарекомендували відповідальними працівниками, вони можуть бути наново призначені», - сказав Богдан.

За його словами, згідно чинного законодавства мер столиці фактично є спікером міської ради. І саме ця посада є виборною.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка. А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

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