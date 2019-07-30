Кличко – Зеленському: Ваш Богдан – брехливий непрофесіонал (відео)
Віталій Кличко вимагає доказів заяв Андрія Богдана
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського і наголосив, що присутність у владі таких некомпетентних людей, як Андрій Богдан, не дозволяє говорити про запровадження нових стандартів в українській політиці. Про це йдеться у відеозверненні, яке Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?» - наголосив Кличко.
«Якщо коротко: Київрада працює прозоро, ефективно і без «смотрящих» - мовою керівника вашого офісу. Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня. А також - маніпулювання законами і Конституцією», - зазначив мер.
«І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких «ньюзмейкерів», - вказав Кличко.
Він також заявив: «Я не борюсь за крісла, мені не потрібні посади. Я борюсь за наше місто, за країну, борюсь за самоврядування і за киян. За можливість обирати мером людину, яка відповідальна виключно перед киянами».
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.