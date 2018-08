Рятувати Київ від екологічної катастрофи доручили фірмі росіянина. Ціна питання - півмільярда



Бортницька станція аерації у Києві

Реконструкцію споруд першої черги Бортницької станції аерації маэ завершитись до кінця грудня 2021 року

ПрАТ «АК «Київводоканал» за результатами тендера 22 серпня підписало про реконструкцію споруд першої черги Бортницької станції аерації. Станція - єдиний очисний фільтр усіх побутових і промислових стоків столиці та 15 прилеглих населених пунктів Київської області. Виконавцем робіть загальною вартістю 525,1 млн грн стало ПАТ «Київметробуд». Єдиним конкурентом переможця на тендері було київське ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» з мінімальною ціновою різницею.

Відповідно до графіку робіт, підрядник має взятися за об’єкт на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва (І черга будівництва) уже 1 вересня. Спочатку заплановано провести перекладку побутової каналізації, трубопроводів сирого осаду та активного мулу і демонтувати існуючі мережі. Далі «Київметробуд» ремонтуватиме насосну станцію першого підйому, підвідні колектори, прокладе дощову каналізацію тощо.

Всі роботи слід завершити до кінця грудня 2021 року.

Нині акціонерами «Київметробуду» є: кіпрський офшор «Березаніа Холдинг Лтд» (Berezaniaholding Ltd) -15% , вірґінський офшор «Вантаріс Лтд» (Vantaris Ltd) – 22,77%, дві київські фірми «Інтровест» і «Вестінтро» - по 23,39% кожна, домініканський офшор T&A Industries Ltd – 8,37%.

Кінцевим бенефіціаром «Київметробуду» записано голову наглядової ради підприємства Сергія Кияшка, який станом на березень 2017 року вказував прописку в Москві (вул. Габричевського, 3). Також відомо, що основним активом Кияшка є завод «Вагонмаш» у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко 6 листопада 2017 року перезатвердив проект «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва (І черга будівництва)» з врахуванням експертного звіту Української державної будівельної експертизи.

Бортницька станція аерації, яка експлуатується з 1965 року, призначена для перекачки стічних вод на очисні споруди. Насосна станція має проектну потужність 600 тис.куб.м./добу.

Наразі основний ресурс станції вичерпаний: напірні трубопроводи Ду1400 мм знаходяться в аварійному стані і мають корозійний та механічний знос; зношені щитові затвори на направляючі вхідних камер №№47, 48 Лівобережного та Новодарницького колекторів; будівля насосної станції знаходиться в аварійному стані та непридатна для подальшої експлуатації; у 2012 році відбулось повне руйнування підвідного колектора перетином 3х3 м, який в аварійному порядку ремонтували майже 2 роки.