Відсьогодні в Києві по-новому запрацюють кафе, будмайданчики та транспорт 

Рішення ухвалені задля безпеки та комфорту киян

Від 1 вересня в Києві набули чинності зміни в роботі закладів громадського харчування та будмайданчиків. Зокрема, під час тривоги будівництво припинятиметься, а кафе та ресторани зачинятимуться о 22. Також тимчасово зміниться схема руху громадського транспорту.

Роботу закладів громадського харчування обмежили

З 1 вересня у Києві заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Це рішення ухвалила Рада оборони Києва у зв'язку з тим, що з 23:00 у столиці діє комендантська година, повідомляється в Telegram-каналі КМДА.

Комендантська година у Києві діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватися на транспорті або пішки без перепустки. Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов'язково слід мати при собі документи, що посвідчують особу.

Ніякого будівництва під час повітряної тривоги

Відсьогодні згідно з рішенням Ради оборони Києва під час повітряної тривоги припинятимуться роботи на будмайданчиках. У Telegram-каналі КМДА сказано, що відповідне рішення ухвалене, щоб дати можливість працівникам на будівництві подбати про свою безпеку та перейти в укриття.

«Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей та створювати додаткову напругу», – сказано в повідомленні.

Зміни у роботі транспорту

З 1 вересня до 20 жовтня буде частково обмежено рух на Подільському узвозі.

«Дорожники починають оновлювати покриття у крайньому правому ряду від вул. Кирилівської до вул. Овруцької (на підйом), а також ремонтуватимуть тротуари», – пояснили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації причину обмежень.

Також у КМДА порекомендували маршрути об'їзду:

вул. Кирилівська – вул. Нижньоюрківська – вул. Отто Шмідта – вул. Багговутівська – вул. Овруцька (в обидва напрямки);

вул. Ільєнка – вул. Теліги – вул. Ольжича – вул. Бакинська – вул. Петропавлівська – вул. Кирилівська (у напрямку Куренівки);

вул. Кирилівська – вул. Петропавлівська – вул. Копилівська – вул. Теліги – вул. Ільєнка (у напрямку Лук'янівки).

У зв'язку з роботами рух тролейбусів маршрутів №6, 18, 28, 33 тимчасово закривається. Натомість із 1 вересня до закінчення робіт працюватимуть тимчасові автобусні маршрути № 6-ТР, 18-ТР, 28-ТР, 33-ТР.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування запинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.