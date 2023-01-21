СБУ попередила про обмеження в одному з районів Києва: проводяться перевірки

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві

СБУ проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району Києва. Зокрема, йдеться про Лісовий житловий масив та прилеглі території. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



«Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях. Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

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СБУ попередила також про обмеження:

можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району;

перевірка документів громадян та огляд автомобілів;

буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», – додали у відомстві.

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фото: СБУ

Відомо, що СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.