Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

14 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 14 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 18:00;
  • 2.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:00;
  • 3.1 черга – без світла з 07:00 до 10:00, з 12:00 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року фото 2

ДТЕК нагадує, що в частині Броварського, Бориспільського та Бучанського районів області тривають екстрені відключення світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Фастові затримано чоловіка за катування малолітніх дітей співмешканки
8 сiчня, 08:26
За словами Калашника, атобуси повністю обслужені, доглянуті та готові до роботи
На маршрути Київщини виходять автобуси з Франції: які громади їх отримають
1 сiчня, 16:05
13-та оновлена електричка курсуватиме по Київщині й суміжних областях
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
1 сiчня, 14:29
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
1 сiчня, 09:58
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
27 грудня, 2025, 08:54
Жителів закликають зберігати спокій і не лякатися вибухів
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
23 грудня, 2025, 15:34

Новини

Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)
Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua