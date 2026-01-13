Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)

Рятувальники гасять пожежу у Солом'янському районі на території гаражного кооперативу

Внаслідок пожежі знищено одне авто та ще одну автівку – пошкоджено

У вівторок вранці, 13 січня, у Солом’янському районі столиці сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Вогонь знищив один автомобіль та пошкодив сусідню будівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.

Вогнеборці працюють на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі столиці фото: ДСНС Києва

Повідомлення про займання на вулиці Клінічній надійшло до рятувальників о 07:25. Коли пожежники прибули на місце, полум'я охопило і поруч розташований гараж.

Внаслідок інциденту знищено одне авто та ще одну автівку – пошкоджено фото: ДСНС Києва

На пожежі обійшлося без постраждалих фото: ДСНС Києва

Рятувальники ліквідували пожежу о 08:53 на загальній площі 30 кв. м. Внаслідок інциденту знищено одне авто та ще одну автівку – пошкоджено.

Знищена вогнем автівка фото: ДСНС Києва

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня в Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Вогонь охопив кілька торговельних точок. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 00:25.

11 січня у масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря.