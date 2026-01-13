Київ преміює фахівців, які ліквідовують наслідки обстрілів: доручення Кличка

Київ, січень 2026 року. Фахівці розгортають мобільну котельню для відновлення теплопостачання в одному з районів столиці після ворожих обстрілів

Додаткову грошову винагороду виплатять фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

«Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, «Київтеплоенерго», «Київводоканалу», керуючим компаніям, «Київавтодору», – написав Віталій Кличко.

За наявною на даний момент інформацію, без тепла в столиці залишаються ще майже 500 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили.

У Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки 9 січня, знову підключені до енергосистеми. Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії. У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

У Києві та Бучанському районі Київщини 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.