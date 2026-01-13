Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
Екологи дали поради, як підтримати птахів та безпритульних тварин у місті
Зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. Поради, як допомогти птахам і тваринам узимку, надають фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком»
Зокрема, екологи радять лишати в доступних місцях поживний корм. Для собак і котів найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Важливо: за жодних обставин не давайте тваринам кістки. Вони не є поживними і не приносять жодної користі, натомість можуть спричинити серйозні внутрішні травми.
Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно. Утім неправильна підгодівля шкодить птахам не менше, ніж її відсутність.
Дозволені корми для птахів:
- сире насіння (соняшник, гарбуз);
- цільне зерно (просо, овес, пшениця, кукурудза);
- горіхи, жолуді;
- несолоне сало;
- свіжі або сушені фрукти;
- дикорослі ягоди (калина, горобина, глід).
Категорично заборонено:
- хліб і випічку;
- солоні, смажені, приправлені продукти;
- солодощі;
- крупи, що сильно набухають у вологому середовищі.
Фахівці КП «Плесо» розпочали заходи, щоб забезпечити комфортну зимівлю водоплавних птахів у столиці. Для підтримки життєдіяльності лебедів та качок, на озері Тельбін та у затоці Собаче гирло було прорізано та збільшено ополонки (лунки). Це дозволяє птахам мати доступ до відкритої води, що критично важливо для їхньої терморегуляції та можливості плавати.
Фахівці КП «Плесо» наголошують: птахів категорично не варто годувати хлібом та випічкою. Хліб лише набиває шлунок і дає хибне відчуття ситості, але не забезпечує пернатих необхідною енергією для зігріву. Окрім того, такий раціон призводить до ожиріння та розвитку небезпечної хвороби «ангельські крила» — деформації крил, через яку птах назавжди втрачає здатність літати.
Чим краще підгодовувати птахів:
- Зернові (найкращий варіант): ячмінь, пшениця, овес, вівсяні пластівці, кукурудза або очищене сире насіння соняшника.
- Овочі: дрібно нарізана сира або злегка підварена морква, капуста, буряк, а також листя салату чи шпинату.
- Спеціальний комбікорм: готовий збалансований корм для водоплавних птахів, який можна придбати у зоомагазинах.
Як правильно подавати їжу:
- Не кидайте їжу у воду: Корм швидко розмокає, тоне або гниє, забруднюючи водойму бактеріями.
- Залишайте корм на березі: Насипайте їжу на сніг або землю біля самої води.
- Подрібнюйте порції: Ріжте овочі дрібними шматочками, щоб птах не пошкодив стравохід.
«Важливе зауваження: якщо ви бачите лебедя, який просто сидить на льоду – не панікуйте. Лебеді часто так роблять, щоб економити енергію. Вони просто гріють лапи у пір’ї», – додали фахівці КП «Плесо».
Також у холодну пору безпритульні тварини часто ховаються під капотом авто, у арках коліс або біля вихлопної труби. Перед поїздкою потрібно оглянути автомобіль і за можливості допомогти тварині вибратися.
Якщо бачите поранену або знесилену тварину, звертайтеся до Служби «Зоодопомога» КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за телефонами:
- 073-045-54-91;
- 096-454-95-68.
У Департаменті радять зберегти ці номери заздалегідь – це може врятувати життя.
