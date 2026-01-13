Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів

Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно

Екологи дали поради, як підтримати птахів та безпритульних тварин у місті

Зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. Поради, як допомогти птахам і тваринам узимку, надають фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком»

Зокрема, екологи радять лишати в доступних місцях поживний корм. Для собак і котів найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Важливо: за жодних обставин не давайте тваринам кістки. Вони не є поживними і не приносять жодної користі, натомість можуть спричинити серйозні внутрішні травми.

Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно. Утім неправильна підгодівля шкодить птахам не менше, ніж її відсутність.

Дозволені корми для птахів:

сире насіння (соняшник, гарбуз);

цільне зерно (просо, овес, пшениця, кукурудза);

горіхи, жолуді;

несолоне сало;

свіжі або сушені фрукти;

дикорослі ягоди (калина, горобина, глід).

Категорично заборонено:

хліб і випічку;

солоні, смажені, приправлені продукти;

солодощі;

крупи, що сильно набухають у вологому середовищі.

Фахівці КП «Плесо» розпочали заходи, щоб забезпечити комфортну зимівлю водоплавних птахів у столиці. Для підтримки життєдіяльності лебедів та качок, на озері Тельбін та у затоці Собаче гирло було прорізано та збільшено ополонки (лунки). Це дозволяє птахам мати доступ до відкритої води, що критично важливо для їхньої терморегуляції та можливості плавати.

Для підтримки життєдіяльності лебедів та качок, на озері Тельбін та у затоці Собаче гирло було прорізано та збільшено ополонки фото: КП «Плесо»

Фахівці КП «Плесо» наголошують: птахів категорично не варто годувати хлібом та випічкою. Хліб лише набиває шлунок і дає хибне відчуття ситості, але не забезпечує пернатих необхідною енергією для зігріву. Окрім того, такий раціон призводить до ожиріння та розвитку небезпечної хвороби «ангельські крила» — деформації крил, через яку птах назавжди втрачає здатність літати.

Зимівля лебедів на столичній Оболоні фото: КП «Плесо»

Чим краще підгодовувати птахів:

Зернові (найкращий варіант): ячмінь, пшениця, овес, вівсяні пластівці, кукурудза або очищене сире насіння соняшника.

Овочі: дрібно нарізана сира або злегка підварена морква, капуста, буряк, а також листя салату чи шпинату.

Спеціальний комбікорм: готовий збалансований корм для водоплавних птахів, який можна придбати у зоомагазинах.

Як правильно подавати їжу:

Не кидайте їжу у воду: Корм швидко розмокає, тоне або гниє, забруднюючи водойму бактеріями.

Залишайте корм на березі: Насипайте їжу на сніг або землю біля самої води.

Подрібнюйте порції: Ріжте овочі дрібними шматочками, щоб птах не пошкодив стравохід.

«Важливе зауваження: якщо ви бачите лебедя, який просто сидить на льоду – не панікуйте. Лебеді часто так роблять, щоб економити енергію. Вони просто гріють лапи у пір’ї», – додали фахівці КП «Плесо».

Також у холодну пору безпритульні тварини часто ховаються під капотом авто, у арках коліс або біля вихлопної труби. Перед поїздкою потрібно оглянути автомобіль і за можливості допомогти тварині вибратися.

Якщо бачите поранену або знесилену тварину, звертайтеся до Служби «Зоодопомога» КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за телефонами:

073-045-54-91;

096-454-95-68.

У Департаменті радять зберегти ці номери заздалегідь – це може врятувати життя.

