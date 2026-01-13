Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву

Юлія Свириденко обговорила з керівником Київської ОВА Калашником ситуацію із водопостачанням в Ірпені

Ситуація з електропостачанням в Києві та області залишається надзвичайно складною. Як наслідок, для мешканців Ірпінського району було анонсовано водопостачання за графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Ірпіньводоканал».

Голова уряду Юлія Свириденко обговорила з керівником Київської ОВА Калашником ситуацію із водопостачанням в Ірпені. «Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене. Доручила віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету Міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях. Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс», – наголосила вона.

Згодом завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців, роботу обладнання вдалося стабілізувати.

«Водопостачання здійснюється у штатному режимі. Запровадження графіків подачі води наразі не планується У разі зміни ситуації ми обов’язково та завчасно проінформуємо мешканців. Дякуємо кожному за розуміння, витримку та підтримку в складних умовах», – йдеться у заяві «Ірпіньводоканал».

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд працює над поверненням повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна.