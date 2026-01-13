Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Жителів Києва, які потребують допомоги, забезпечуватимуть гарячою їжею один раз на добу
фото: ДСНС Києва

Кличко закликав киян повідомляти про самотніх сусідів, які потребують допомоги

Мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням одиноких людей старшого віку та людей з інвалідністю. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком». 

Мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів.

«Це, переважно, одинокі люди старшого віку. Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока людина старшого віку, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в Контактний центр 1551, або в райадміністрацію вашого району», – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

Теги: Віталій Кличко Київ Київтеплоенерго послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення, вона побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
17 грудня, 2025, 13:20
За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
18 грудня, 2025, 12:24
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
20 грудня, 2025, 12:23
Дуріан у мережі «Сільпо»
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
24 грудня, 2025, 13:18
Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)
24 грудня, 2025, 16:41
Приміщення розташоване на першому поверсі університету по вулиці Івана Франка у Шевченківському районі
Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова
30 грудня, 2025, 15:44
У КМДА зазначають: якщо ситуація критично погіршиться, в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено
Київ засипає снігом: на вулиці виведена техніка, можливі обмеження на в'їзд у місто
6 сiчня, 08:39
Пункти обігріву й підзарядки також облаштовує на своїх майданчиках соціально відповідальний бізнес
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
9 сiчня, 08:55
Машина рятувальників на місці удару ворога у ніч на 9 січня 2025 року
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
9 сiчня, 14:36

Новини

Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)
Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)
Київ преміює фахівців, які ліквідовують наслідки обстрілів: доручення Кличка
Київ преміює фахівців, які ліквідовують наслідки обстрілів: доручення Кличка
Кличко: У Києві бракує світла для критичної інфраструктури, 500 будинків без тепла
Кличко: У Києві бракує світла для критичної інфраструктури, 500 будинків без тепла
Електротранспорт на правому березі Києва зупинено: повний перелік автобусів-замінників
Електротранспорт на правому березі Києва зупинено: повний перелік автобусів-замінників
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua