Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
Кличко закликав киян повідомляти про самотніх сусідів, які потребують допомоги
Мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням одиноких людей старшого віку та людей з інвалідністю. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».
«Це, переважно, одинокі люди старшого віку. Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока людина старшого віку, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в Контактний центр 1551, або в райадміністрацію вашого району», – написав Віталій Кличко.
Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.
Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.
