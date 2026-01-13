Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю

Жителів Києва, які потребують допомоги, забезпечуватимуть гарячою їжею один раз на добу

Кличко закликав киян повідомляти про самотніх сусідів, які потребують допомоги

Мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням одиноких людей старшого віку та людей з інвалідністю. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів.

«Це, переважно, одинокі люди старшого віку. Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока людина старшого віку, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в Контактний центр 1551, або в райадміністрацію вашого району», – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.