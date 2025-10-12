Головна Київ Відео
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Станіслав Груздєв
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
Киянка Марина Жук-Жукова

Про черговий воєнний злочин росіян розповідає 85-річна киянка – дружина митця

10 жовтня 2025 року російські терористи вчергове здійснили масоване бомбардування столиці Незалежної України. Під час комбінованої атаки окупантів ракетами різного типу та безпілотниками на Київ вночі сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі. У багатоповерхівці сталася масштабна пожежа. 

Сьгодні, 12 жовтня 2025 року, у зруйнованому будинку працюють комунальники, які допомагають власникам квартир прибирати сміття та закривати фанерою вибіті вікна, одночасно документуючи наслідки. 

Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 1
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 2
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 3
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 4
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 5
Кореспондент «Главкома» побував у будинку, в який влетіли уламки «шахеда» і поспілкувався з 85-річною киянкою Мариною Жук-Жуковою. ЇЇ чоловік Олександр Пустовалов, народний артист УРСР, в цю ніч гостював у доньки на Подолі.

Олександр Іванович Пустовалов (нар. 6 лютого 1937, Ленінград)український військовий хоровий диригент, народний артист УРСР з 1976, майор.

Закінчив Ленінградську консерваторію 1959. З 1962 у військових ансамблях пісні і танцю. З 1974 – начальник, художній керівник Ансамблю пісні і танцю Київського військового округу.

Марина розповіла, що відбувалося у ту жахливу ніч. Під час російського удару по Києву, приблизно о другій ночі, жінка перебувала на кухні власної квартири і збиралася зварити собі каву. В цей момент у квартиру влетіли уламки ворожого безпілотника і помешкання відразу зайнялося полум’ям. 

Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 6
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 7

Пробираючись крізь дим і полум'я, руками намацуючи стіни, киянка дісталася до виходу з квартири. Двері були вибиті ударною хвилею. 85-річна жінка вибралася на сходи загального користування, через завалений коридор біля ліфтів, і вже там її знайшли рятувальники. Столичні екстрені служби доставили жінку до лікарні.

Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 8
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 9
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 10
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 11
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео) фото 12

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними Київської міської прокуратури, встановлено, що у ніч проти 10 жовтня було травмовано щонайменше 11 людей, зокрема 10 осіб постраждали у Печерському районі, а також одна особа травмована у Голосіївському районі.

До слова, як зазначають у прокуратурі, у Печерському районі внаслідок пожежі, спричиненої БпЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна будинку, а також припарковані автомобілі.

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ. Остаточна кількість потерпілих та обсяг збитків встановлюються.

Досудове розслідування проводиться слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури (за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни).

