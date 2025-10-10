Головна Київ Відео
search button user button menu button

Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
Зеленський прокоментував захист ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
фото: скриншот з відео

Президент: Питання не тільки в протиповітряній обороні

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про це глава держави зазначив на брифінгу, передає «Главком».

На запитання, чому подекуди трансформатори захищені лише мішками з піском, Зеленський відповів, що існують об’єкти настільки великі – «розміром із село», – що звести на них будь-які захисні споруди чи системи ППО просто неможливо.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Але я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх», – заявив Зеленський.

Президент додав: «Ми будемо все робити. І там, де місцева влада і приватний сектор не здатні, однаково ми все це маємо захищати».

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Київ енергетика відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час робіт комунальники замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
Вчора, 17:38
Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії
У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці
8 жовтня, 17:33
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки»
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
3 жовтня, 17:55
Окупанти вдарили по Дніпру
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
30 вересня, 22:32
Засновниця навчального закладу подякувала Угорщині за підтримку українських дітей
Питання, на якому зійшлися Орбан і Зеленський. Засновниця української школи в Будапешті подякувала Угорщині
28 вересня, 20:14
Комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку
Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію
28 вересня, 11:02
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
24 вересня, 18:10
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
18 вересня, 23:33

Відео

Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
Зеленський приїхав до зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Києві (відео)
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
«Київтеплоенерго» запустило гарячу лінію для повірки лічильників
«Київтеплоенерго» запустило гарячу лінію для повірки лічильників
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua