Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
фото: скриншот з відео

Причиною аварій є ожеледиця

Зранку, 24 листопада, на автотрасі від Києва до Житомира очевидці зафіксували низку дорожньо-транспортних пригод. Відповідне відео опублікував паблік «Київ інфо», передає «Главком».

«Близько 20 ДТП нарахували очевидці по трасі від Києва до Житомира. Причина – ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

До слова, 24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався водій легкового автомобіля Lada. Аварія сталася під час виконання обгону. 

Як повідомлялося, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

