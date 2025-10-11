Друга доба без світла. У Софіївській Борщагівці люди перекрили дорогу (відео)

У ніч на 10 жовтня РФ знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України

У Софіївській Борщагівці на Київщині мешканці залишаються без води та електропостачання вже другу добу. Внаслідок чого люди вийшли на протест і перекрили дорогу. Відповідні відео публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Зазначається, що люди перекрили дорогу біля Європарку.

Водночас енергетична система Києва через добу після масованої атаки росіян працює стабільно, є лише окремі відключення. Про це зауважив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Енергетики та служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання. Станом на зараз енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження, де фахівці вже працюють. Зараз райони пріоритетно відпрацьовують завдання розвʼязати кожну локальну проблему підключення та аварійні ситуації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що на Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня.

Варто зазначити, що у Київській області вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.