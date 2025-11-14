Головна Київ Відео
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
Уночі РФ масовано вдарила по Києву
фото: Укрінформ (ілюстративне)

Сім’я рятувальника встигла вибігти з квартири

У Києві співробітник ДСНС самотужки гасив пожежу у власній квартирі, яка спалахнула внаслідок нічної атаки РФ 14 листопада. Його родина вчасно вибігла з помешкання. Про інцидент розповіла місцева жителька, повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

«На шостому (поверсі, – «Главком») жила сім’я. До речі, син – рятувальник. Його якраз за пів години (до прильоту, – «Главком») викликали. Він гасив – свою ж квартиру, але вона вигоріла. Люди вибігали з квартири просто роздягнуті – дітей схопили та вибігали», – розповіла сусідка.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
