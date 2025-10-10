Головна Київ Відео
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі

Наталія Порощук

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
date 2025-10-10
Пункти незламності покликані стати безпечними місцями для людей у складний час
фото: ДСНС Київщини

РФ знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України

На Київщині у Броварах та Борисполі запрацювали пункти незламності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Після масованої нічної атаки, ДСНС спільно з Київською ОВА розгорнули Пункти незламності. У таких пунктах можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, отримати гарячу воду та інформаційну підтримку», – йдеться у повідомленні.

ДСНС додає: «Вони покликані стати безпечними місцями для людей у складний час».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

