На Київщині бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн грн

Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до бюджету «ДНР» як сплати «податків і зборів»

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України. Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран



Спецслужби затримали бізнесмена, який фінансував російських бойовиків СБУ

Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу ЗС Росії у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону. Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.