Ахмед Закаев: Победой Украины будет ликвидация нынешней Росиии

Господин Закаев, в марте этого года в интервью «Главкому» вы говорили о том, что не можете требовать от Украины признать независимость Чеченской республики Ичкерия. Но прошло почти восемь месяцев, и вы выступили с этой просьбой. Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной. Что кардинально изменилось за последние месяцы?

Я абсолютно удовлетворен решением Верховной Рады. Мы можем придираться к формулировкам. Но ведь оккупированной считается территория, захваченная другим государством. Поэтому такого определения достаточно.

В марте я также говорил, что нам не принципиален вопрос признания нашей независимости, поскольку оно (признание – «Главком») состоялось еще в 1997 году на уровне ОБСЕ. Членами этой организации являются 57 государств. После Первой чеченской военной кампании мы под эгидой ОБСЕ провели демократические выборы. Они прошли на основе нашей Конституции от 1992 года. В Конституции было четко написано, что Чеченская республика – независимое суверенное демократическое правовое государство. То есть наша страна была признана международным сообществом много лет назад. После выборов мы подписали с Россией договор о мире, в котором было чётко было написано, что в дальнейшем Российская Федерация и Чеченская республика Ичкерия будут строить свои взаимоотношения на основе принципов и норм международного права.

Для нас было важно признание факта оккупации со стороны России. Это юридический момент. После этого решения в Украине мы можем открыть представительство, что мы сейчас и делаем. Оно, кстати, уже начало функционировать. Пока, как вы понимаете, мы в Чечне не можем открыть дипломатическую миссию Украины из-за оккупации.

Я уверен, что решение Украины ускорило то, что Путин организовал в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне. Я имею ввиду псевдореферендумы.

Но все же Ичкерия не член ОБСЕ, не член ООН как независимое государство. Кроме того, признание независимости Ичкерии не остановит войну в Украине, не сделает реально независимой Чеченскую республику. Что на практике это решение изменит, чем ситуация будет отличатся от той, которую мы наблюдали последние десятилетия?

С начала полномасштабной войны России с Украиной мне часто задают вопрос: когда мы откроем второй фронт в Чечне? Я отвечаю, что мы не открываем второй фронт потому, что уже раз попытались это сделать. Мы открыли второй фронт и воевали 20 лет, потеряли 200 тыс. наших людей, 2 тыс. из которых – это дети. Население нашей страны было подавлено. И не только чеченцы, но и все другие национальности, которые у нас проживают, которые находятся в колониальной зависимости от России. Они были запуганы и напуганы той жестокостью, которую Россия продемонстрировала в Чечне, подавляя наши помыслы о независимости.

Если сегодня мы говорим о победе Украины над Россией, то нельзя забывать, что остановиться, выйдя к границам 2014 года, уже невозможно. Это не будет победой Украины и цивилизованного мира над Россией. Сегодня победой Украины будет ликвидация того государства, которое пошло на вас агрессией.

Вспомните как Россия в начале полномасштабной войны сформулировала ее задачи: демилитаризация, денацификация. Это означало разрушение государства и уничтожения нации украинцев. То есть в нынешней сложившейся ситуации завершить войну можно только после демонтажа Российского государства в той форме, которая есть сегодня.

А для того, чтобы это случилось, нужно послать сигналы народам, которые пребывают в колониальной зависимости. До настоящего времени мир признавал право России убивать чеченцев. То есть мир считал Россию правой в попирании наших свобод, мир считал Чечню – внутренним отделом России. А то, что несколько дней назад сделала Верховная Рада – это противоположный месседж тому представлению, которое было в мире до последнего времени.

Сколько еще государств последуют примеру Украины, какая страна будет следующей, признав Чеченскую республику оккупированной?

Мы должны работать над тем, чтобы и другие признавали. Но главное – прецедент мы уже создали. Все страны, которые реально считают Российскую империю своей угрозой, прежде всего это страны Балтии, Польша, теперь и Финляндия со Швецией, заявившие о своем желании вступить в НАТО (Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до 25 декабря – ратифицировать соглашение между странами и Альянсом еще должны Венгрия и Турция – «Главком»), могут последовать примеру Украины. А мы для этого будем с ними работать и уже работаем.

Какая территория, сегодня контролируемая Россией, после Ичкерии заявит о независимости?

Не знаю, следите ли вы за «Форумами свободных народов». Третий Форум недавно состоялся в Гданьске. Проведение таких форумов означает изменившуюся международную политическую ситуацию в мире. И это только начало изменений.

Можно ли было себе представить семь месяцев назад подобное где-то в Чехии или Польше, что появятся люди, которые будут открыто заявлять о деколонизации Российской империи? Это было невозможно себе представить. Но это уже состоявшийся факт. Да, участвуют в форумах люди, имеющие слабые позиции у себя на родине. Ну и пусть. Главное, что этот процесс начался.

Путин совершил еще одну огромную ошибку – объявил мобилизацию. Он сегодня заставляет людей ехать на войну с одной целью – быть пушечным мясом. При том основной упор он делает на национальные республики. Вот эти национальные республики и регионы, которые наиболее остро ощутили мобилизацию сейчас серьёзно помышляют о том, что им нужно определить своё будущее, независимо от России. Если на Западе будут предприняты соответствующие меры по отношению к Чеченской республике, нас признают, тогда Чечня может стать хорошим прецедентом для других республик, находящихся сейчас под контролем России.

Я не готов говорить конкретно о регионах, которые открыто выступят за независимость. В то же время я считаю, что ситуация в регионах в России должна дестабилизироваться к 2024 году. Произойдет демонтаж государства Россия, то есть произойдут коренные изменения.

Можно сказать, что распад СССР еще продолжается

Есть мнение, что на руинах России могут возникнуть 19 независимых государств. Вы с такими оценками согласны?

Я не склонен к таким цифрам, честно вам скажу. У меня несколько другие представления в этом вопросе. То, что Путин сделал за эти 22 года, расчленив Россию на восемь округов со своими административными границами, управленческими центрами в каждом из них означает, что в эти же границах трансформация Российской Федерации может и произойти.

Давайте вспомним СССР. Он не распался, он трансформировался после 1991 года в СНГ. Разве что три республики Балтии Эстония, Литва и Латвия отошли и не стали входить в СНГ. И вот это объединение СНГ сохранялось более 20 лет. Можно сказать, что распад СССР еще продолжается. До этого времени страны только определялись со своими приоритетами, под чьим влиянием они будут. Вспомните Токаева, как он разговаривал с Путиным, вспомните Эмомали Рахмона, как он разговаривал с Путиным. Вот с этого момента можно констатировать факт, что СССР распался в том виде, в котором существовал до последнего времени. Но окончательный распад еще не наступил. На следующем этапе эти восемь российских регионов, о которых я вспомнил, сами будут определять свой путь развития.

Для того, чтобы юридически оформить независимость новых государства, нужно организовывать референдумы на территориях, оккупированных Россией. Как это сделать?

В данном случае нужно забыть о референдумах. Та Конституция, которую Путин принял под себя, лишив все республики возможности пользоваться этим правом. А как мы знаем, референдум – это правовой инструмент, который определяет волю народа. То есть рассуждать на тему референдума в России – бесполезно. Мне кажется, важно говорить о том, что народы и республики на самом деле уже прошли этап референдумов. Если вы помните 1991 год, парад суверенитетов. В каждой республике СССР прошли референдумы, эти республики имели статус суверенных. Они добровольно в 1992 году подписали федеративный договор. Однако, этот договор был подписан на 10 лет и должен был быть пролонгирован. А Путин и Россия в одностороннем порядке его денонсировали.