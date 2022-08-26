Виктор Шендерович: Военное поражение – последний шанс России

Вы уехали из России в январе из-за судебного обвинения со стороны Пригожина и сказали, что приняли решение «переждать снаружи». Где вы сейчас живете и когда рассчитываете, что период «переждать» закончится?

Живу в Варшаве, по-прежнему очень много езжу и живу там, где работаю: в Европе, Израиле, Канаде, Америке. В Варшаве у меня дочка и внуки. Можно, конечно, усмехнуться, что я озаботился о своем бегстве из России заранее, потому что за несколько лет до этого моя дочка вышла замуж за поляка и живет там. Когда для меня фактически настала пора бежать, естественно, я приехал к дочери и семье. А что касается сроков, то они очевидны – пока в России не поменяется политический строй. И я бы даже не сказал, что речь идет об исчезновении Путина, а когда мне просто будет безопасно вернуться. В настоящий момент я в Россию вернусь под арест.

Пригожин – действительно такой страшный и влиятельный человек, как о нем говорят?

Пригожин – уголовник и убийца. Его уголовная практика в прошлом и нынешнем – вполне установленный факт. Но сейчас дело уже даже не в Пригожине, а в том, что по нынешним военным временам я уже наговорил на пару пожизненных заключений.

Про дискредитацию российской армии и вот это все?

Да, дискредитирую, как могу. Хотя я просто анализирую и называю вещи своими именами. Но вы же видите, что в России происходит с людьми, которые называют вещи своими именами, – примеры Яшина, Горинова, (Илья Яшин – российский оппозиционный политик, который находится в СИЗО за публикацию «фейков о российской армии», Алексей Горинов – оппозиционный депутат городской думы Москвы, получивший срок в семь лет за антивоенные высказывания, – «Главком»). За это полагаются тюремные сроки.

Пригожин входит в ближний круг Путина. Почему в этот круг входят почти исключительно убийцы, уголовники и воры – вопрос риторический. Я полагаю, что Путин доверяет Пригожину на том простом основании, что прекрасно понимает его логику. Пригожину невыгодна смерть Путина, поэтому он может позволить, чтобы тот накрывал ему на стол. Путин прекрасно понимает, что пока он при власти – это гарантия для Пригожина жизни на свободе. Пригожина без Путина не будет очень быстро, причем в живых.

Пригожин – человек без формальных регалий. А если говорить о тех людях, которые покорно сидели перед Путиным на Совете безопасности, когда он говорил о признании «ЛДНР», находясь от них за сто метров. Они на что-то влияют, что-то решают? К их мнению Путин может хоть частично прислушаться? Многие же из них понимали, к каким последствиям может привести его авантюра со «спецоперацией».

Там есть разные люди. Есть те, которых когда-то считали приличными, вроде министра иностранных дел Лаврова, а есть заведомо конченые отморозки вроде секретаря Совбеза Патрушева по прозвищу «Коля-стакан». Но их объединяет только одно, что можно определить фразой «Коготок увяз – всей птичке пропасть». Они уже повязаны с Путиным кровью, и как раз на том заседании он это сделал. Теперь они все подельники. «Тоска в глазах» Нарышкина и Лаврова как раз связана с тем, что соскочить не удалось. Ни один из них уже не мог просто выйти и хлопнуть дверью, потому что прекрасно понимал, какие у этого будут последствия. Я полагаю, что папка с тяжелейшим компроматом есть на каждого из них.