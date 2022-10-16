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Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Рахмон дорікнув РФ за неповагу до країн Центральної Азії
фото із відкритих джерел

Лідер Таджикистану поскаржився на те, що в його країні російський бізнес цікавиться лише нафтою та газом

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час виступу на саміті «Росія – Центральна Азія» в Астані закликав президента РФ Володимира Путіна ставитись до країн Центральної Азії з повагою, а не як до території колишнього СРСР. Промову Рахмона опублікувало видання AKIpress.

За словами президента, у відносинах між країнами зберігаються ті ж проблеми, що стали «головною причиною розвалу Радянського Союзу». «Тоді, ви вибачте, як і зараз, не було уваги малим республікам, малим народам. Не враховувалися традиції, звичаї, все інше. Не надали підтримку розвитку», – зазначив Емомалі Рахмон.

Президент Таджикистану нагадав, що напередодні міжнародного інвестиційного форуму «Таджикистан – Росія», що проходив у Душанбе у вересні, він просив у тому числі й Путіна, щоб від Росії на зустрічі був присутній будь-хто в ранзі міністра, але це прохання було проігноровано і форум відвідав лише заступник міністра РФ.

«Так, ми малі народи, нас не 100 мільйонів, не 200 мільйонів. Але ми маємо історію, культуру. Ми любимо, ми хочемо, щоб нас поважали. Нічого не треба. Поважали», – заявив Рахмон.

Лідер Таджикистану також поскаржився на те, що в його країні російський бізнес цікавиться лише нафтою та газом.

«Ми не жебраки. У нас багата країна, запаси мінеральних ресурсів більші, ніж у таблиці Менделєєва. Я свідок, всі бізнесмени з Росії лише вершки (хочуть знімати. – ред.)», – наголосив Емомалі Рахмон.

Президент Таджикистану зазначив, що він хоче аби Росія з повагою ставилася до них. «Ми зібралися, давайте створимо умови. Де ми щось порушили? Де ми з ким не так привіталися? Вітатися будемо. Але ми ніколи не порушували, завжди поважали і поважаємо інтереси свого головного стратегічного партнера... Тому, Володимире Володимировичу, наше прохання, щоб не було політики до Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу. У нас у кожної країни є свої проблеми, свої питання, свої традиції, звичаї. Треба знайти золоту середину. Треба працювати з кожною з республік в окремості», – звернувся він до Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий за кількістю власників карток банк Таджикистану припинив обслуговування карток російської платіжної системи «Мир».

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