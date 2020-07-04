Путіна «обнулили»: поправки до російської Конституції вступили в силу



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Згідно указу російського президента Володимира Путіна, у ніч проти суботи, 4 липня, поправки до Конституції РФ вступили в силу.

У п'ятницю Путін підписав відповідний указ.

«Поправки до конституції РФ, передбачені статтею 1 закону РФ про поправку до конституції РФ від 14 березня 2020 р № 1-ФКЗ «Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади», набувають чинності 4 липня 2020 р.», - йдеться в тексті указу.

Федеральній службі охорони Російської Федерації доручено «забезпечити офіційне опублікування конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.