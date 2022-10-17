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Україна позбавила акредитації посла Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна позбавила акредитації посла Ірану
Посла Ірану в Україні Манучехра Мораді позбавлено акредитації
фото з відкритих джерел

МЗС ухвалило рішення суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві

Постачання Іраном зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам між країнами. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«На виконання доручення президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», – додали в МЗС.

Раніше повідомлялося, що українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці. 

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Читайте також: Атака дронами. Що відбувається в Києві (оновлюється)

Теги: Україна Іран росія війна

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